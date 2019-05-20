Jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveç vatandaşı Sahil Güvenliğe yakalandı



- Yunanistan’ın İstanköy Adası'ndan jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveçli turist, Bodrum açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Kos (İstanköy) Adası'ndan jet - ski ile Türk kara sularına giren bir şahsı gören Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Türk kara sularına girdiği anda Akyarlar açıklarında durdurulan jet - skiyi kullanan İsveç uyruklu 65 yaşındaki Goran Axel Hedelin isimli şahıs, Sahil Güvenlik botu üzerine alınarak Turgutreis limanına götürüldü. İfadesi alınan İsveçli vatandaşın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği öğrenildi. (EA-MB-

