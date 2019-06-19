Jeotermalin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırlandı - AYDIN
- Bölgeden genel detaylar - Dr. Metin Aydın 'ın konuşması - Jeotermaldan detay Aydın 'da jeotermalin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırlandıAYDIN (AA) - Germencik ilçesinde Çevre ve Doğa Derneği üyeleri, jeotermal enerji santrallerinin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırladıDerneğin basın sözcüsü Dr. Metin Aydın , Alangüllü Mahallesinde kuruyan bazı zeytin ağaçlarının yanında gazetecilere açıklama yaptı.Jeotermalin tarıma zarar verdiğini iddia eden Aydın , "Bununla ilgili şimdiye kadar pek çok çalışma yapılmış. Biz de bu çalışmalardan yola çıkarak dernek olarak bunu rapor haline getirdik." dedi. Rapor haline getirdikleri verilerin bilimsel dayanağının olduğunu aktaran Aydın , raporu, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Aydın milletvekillerine sunacaklarını söyledi.
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