Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Jeotermal enerji santrali protestosu - AYDIN

Jeotermal enerji santrali protestosu - AYDIN

- Mahallelinin firma yetkililerine tepkisi - Kaymakamlık önündeki eylemin görüntüleri - CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim'in açıklaması Aydın 'da jeotermal enerji santrali protestosuAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde, jeotermal enerji santrali yapımı için başlatılan arazi çalışmasına tepki gösteren grup, kaymakamlık binası önünde oturma eylemi başlattı.Pamukören Mahallesi Değirmendere mevkisinde jeotermal enerji santrali yapımı için arazi düzleme çalışması başlatılması üzerine, mahalle sakinlerinden oluşan bir grup, çalışmaları engellemek istedi.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, grubu arazi dışına çıkarttı.Grup, daha sonra Kaymakam Yılmaz Kurt'la görüşmek için kaymakamlık binasının önüne hareket etti.Olay yerine gelen CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ile gruptan seçilen 3 kişi, Kaymakam Kurt ile görüştü.Tepki üzerine, firmanın, çalışmalara ara verdiği belirtildi.Gazetecilere açıklama yapan Sevim, oturma eylemi başlatıldığını belirterek, bölgede çadır kurulmasına ve nöbet sistemiyle eylemlerin sürdürülmesine karar verildiğini aktardı. Serkan Sevim, "Tüm arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaya burada izin vermeyeceğiz. Bu akşam itibarıyla çadır kuracağız, eylemimiz daha anlamlı hale gelecek." dedi.

Protesto Enerji Santrali Güvenlik Önlemi Kaymakamlık Oturma Eylemi 

İlgili Foto Galeriler
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı