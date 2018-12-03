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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Jeotermal enerji santrali projesine tepki - AYDIN

Jeotermal enerji santrali projesine tepki - AYDIN

- Jandarma ekiplerinden detay - Mahalle sakinlerinin toplanması ve bayraklarla eyleminden detay - Mahalle sakinlerinden Leyla Cihanşen'in konuşması - Mahalle sakinlerinden Hatice Barlas'ın konuşması - Ağlayan bir mahalle sakini Aydın 'da jeotermal enerji santrali projesine tepkiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çıkan bir grup mahalleli, santralin yapılacağı arazinin etrafının çitle çevrilmesine tepki gösterdi.Kızılcaköy Mahallesi sınırları içerisine jeotermal enerji santrali yapmak isteyen firma, güvenlik önlemi alan jandarma eşliğinde santralin kurulacağı alanı çitle çevirmek istedi.Jeotermal yapımına karşı çıkan bir grup mahalleli, bölgeye geldi. Mahalleli, çit yapımını durdurmak isteyince jandarma ekipleriyle aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı.Çoğu kadınlardan oluşan ve ellerinde Türk bayrakları olan mahalleliler, "Jeotermal istemiyoruz" sloganı attı.Bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Yurdakul da vatandaşlarla bir süre görüştü.Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Leyla Cihanşen, "Jeotermal yapılacak sahanın kenarını çit yapıyorlar. Biz içeriyi görmeyelim diye böyle yapıyorlar. Biz bu jeotermale izin vermeyeceğiz. Biz sağlığımızı ve çocuklarımızın geleceğini düşünerek istemiyoruz." dedi.
Hatice Barlas ise "Ağaçlarımız ve çocuklarımız zehirlenmesin diye buradayız. Buralara bunlar yaptıktan sonra ne olacak köyümüzün hali. Biz jandarmamızı seviyoruz. Ama bu jeotermale burada yapılmasını istemiyoruz." diye konuştu.
Mahallelinin tepkisi nedeniyle firma çalışanları çitlerin yapımını durdurdu.

Jandarma Enerji Santrali Güvenlik Önlemi 

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