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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Jeofizik Mühendisi Umut Ergül: “Depremde en güvenli bölge Kapadokya bölgesidir” Haberi

Jeofizik Mühendisi Umut Ergül: “Depremde en güvenli bölge Kapadokya bölgesidir” Haberi

KAPADOKYA'DAN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Güvenli Bölge Deprem Aritas Deprem Bölgesi Deprem Haritası 

-UÇHİSAR KALESİNDEN GÖRÜNTÜ
-ÜRGÜP ÜÇ GÜZELLERDEN GÖRÜNTÜ
-JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ORTA ANADOLU İLLERİ BÖLGE SEKRETERİ UMUT ERGÜL İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR )- “Nevşehir’de yıkıcı depremler olma ihtimali yok” NEVŞEHİR

- Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem Türkiye’de olabilecek depremleri gözler önüne sererken Jeofizik Mühendisleri Odası Orta Anadolu İlleri Bölge Sekreteri Umut Ergül, Türkiye’nin en güvenilir bölgesinin Kapadokya olduğunu söyledi.

Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında tüm Türkiye’de gözler olabilecek depremlere çevrilirken Jeofizik Mühendisleri Odası Orta Anadolu İlleri Bölge Sekreteri Umut Ergül, Nevşehir’de yıkıcı bir deprem olma ihtimalinin olmadığını ve Türkiye’nin deprem konusunda en güvenli bölgesi olduğunu açıkladı.
Ergül, “Kapadokya bölgemiz malumunuz 13-14 milyon yıl önce birden fazla aktiviteden dolayı volkanizmanın yer aldığı bir bölgedir. Şehrimizin üstü yer yer bin metreye kadar derinlik kayaçları ve volkanik kayaçlarla kaplı bir durumdadır. Fay olarak Kuzeybatı bölgemizde bulunan Gümüşkent fayı aktif bir fay değil. Yani deprem üretecek bir fay değildir. Güneydoğumuzda bulunan Derinkuyu fayı da aktif bir fay değil. Yakın civarda Aksaray dolaylarında ve Erciyes fayımız ve Tuz gölü fayımız var. Kırşehir’de geçmiş dönemlerde yaşanmış aktiviteler var. Bunlardan Nevşehir’de tabi ki etkilenecektir ama depremlerde asıl olgu etki bölgesidir. Jeolojik koşullara göre değişir. Kabaca 100 kilometre civarındadır. Yakın civarda oluşabilecek depremlerden Nevşehir etkilenecek durumda değildir. 1996 yılında çıkartılan deprem bölgesi haritası 2019 yılında yeniden güncellendi. Önceki ve sonraki deprem haritası incelendiğinde ciddi farklılıklar görebiliyoruz. Ve aslında deprem etkinliği anlamında ön görebileceğimiz ana materyalimiz deprem bölgesi haritalarıdır. Birçok yapı tasarımı bu haritaya göre yapılır. 1996’dan 2019 yılına kadar geçen bu süreçte bunca yıl bu haritanın yenilenmemiş olması aslında bir dezavantajdır. Deprem bölgeleri haritasının 3-5 yıllık periyotlarla değiştirilmesi gerekir. Bu haritayı da incelediğimizde tektonik hatları incelendiğinde ve sismotik analizler yapıldığında şehrimizin ve yakın civarının Kapadokya olarak adlandırdığımız bölgenin Türkiye’nin en güvenli yeri olduğunu söyleyebiliriz. Yakın civarda olan depremleri hissetmemiz olağan bir durumdur. Fakat bölgemizde ciddi yıkıcı depremler olma ihtimali yok. Türkiye’nin deprem konusunda en güvenilir bölgesi Kapadokya bölgesidir” şeklinde konuştu.
(COŞ-AÖ-
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