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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
JASAT timine uyuşturucu satmaya çalışan şahıs tutuklandı

JASAT timine uyuşturucu satmaya çalışan şahıs tutuklandı

Şahsın adliyeye getirilmesinden görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti 

-Adliyeden görüntü

( DENİZLİ )- Zehir tacirinin müşterilerini ‘Dövüş horozu almaya geldim’ parolasıyla karşıladığı ortaya çıktı DENİZLİ

- Denizli’de uyuşturucu alıcısı kılığına giren Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timine esrar satmaya çalışan zehir taciri ekipler tarafından suçüstü yapıldı. Şahsın uyuşturucu almaya gelenleri ‘Dövüş horozu almaya geldim’ parolasıyla karşıladığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, mahallede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. JASAT timi üyeleri uyuşturucu alıcısı gibi davranarak A.D., isimli şahsın evine geldi. Ardından A.D., tim üyelerine elinde bulunan 300 gram esrar satmaya çalışınca suçüstü yapıldı. A.D., daha sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. Zehir tacirinin uyuşturucu almaya gelenleri ‘Dövüş horozu almaya geldim’ parolasıyla karşıladığı onun haricindeki kullanıcılara ise uyuşturucu satmadığı iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan, JASAT timi operasyon sırasında eve uyuşturucu almak için geldiğini belirlediği 4 kişiyi daha yakaladı.
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