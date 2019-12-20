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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
JASAT, direklerden kablo çalan hırsızları suçüstü yakaladı Haberi

JASAT, direklerden kablo çalan hırsızları suçüstü yakaladı Haberi

Zanlıların hastaneden çıkarılması

Hastane Adli Kontrol Jandarma Harekete Geç Hırsız 

-Zanlıların jandarma aracından indirilip adliyeye götürülmesi

( DENİZLİ )- Direklerden iletişim kablolarını çalıp satan şahıslardan 3’ü tutuklandı DENİZLİ

- Denizli’nin 2 ilçesinde direklerdeki iletişim kablolarını çalan 6 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, son günlerde Acıpayam ve Çameli ilçelerinde iletişimde aksamalar yaşanması üzerine inceleme başlatıldı. JASAT ekipleri artan ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan ilk tespitlerde aksamaların direklerdeki kabloların kesilerek çalınmasından kaynaklandığı belirlendi. Olayın peşini bırakmayan JASAT ekipleri günlerce yaptığı takip sonrası çalınan kabloların yakılara plastiğinin eritildikten sonra satıldığını belirledi. Ardından olayın faillerini ve saklandıkları Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi’ndeki bir adresi tespit eden JASAT ekipleri operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 1'i kadın 6 kişi, suçüstü yakalandı. Şahıslar birlikte el konulan bir minibüste yapılan aramalarda ise yaklaşık 500 metre kablo ele geçirildi. JASAT ekipleri yaptıkları operasyon ile aralarında polis bölgelerinin de bulunduğu 10 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmış oldu.Operasyonun ardından, adliyeye sevk edilen şahıslardan Sinem D. (24), eşi Süleyman D. (29) ve Hüseyin Y. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlılar Latif G. (51), Burhan G. (24) ve Ali G. (29), ise tutuklandı.
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