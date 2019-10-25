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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
- Japonya Şimdi De Şiddetli Yağışlara Teslim - 51 Bin 800 Kişiye Tahliye Uyarısı

- Japonya Şimdi De Şiddetli Yağışlara Teslim - 51 Bin 800 Kişiye Tahliye Uyarısı

sel detayları

( TOKYO ) - Japonya şimdi de şiddetli yağışlara teslim- 51 bin 800 kişiye tahliye uyarısı TOKYO

Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Toprak Kayması 


- Japonya’da etki gösteren şiddetli yağış nedeniyle 51 bin 800 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bu ayın başında ülkeyi vuran Hagibis Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışan Japonya, bu kez de şiddetli yağışlara teslim oldu. Ülkeyi bu sabah etkisi altına alan yoğun yağışın oluşturduğu sel ve toprak kayması riski nedeniyle, Kanagawa ve Chiba eyaletlerinde yaşayan toplam 51 bin 800 kişiye yönelik tahliye tavsiyesinde bulunuldu. Tahliye tavsiyelerinin, Kanagawa eyaletindeki Shiroyama, Tsukui, Sagamiko ve Fujino bölgelerini kapsadığı belirtilirken, Chiba eyaletindeki Kamogawa, Minamiboso, Ichihara, Otaki ve Kyonan şehirlerinin bazı bölgeleri için ise kısmi tahliye uyarısında bulunulduğu öğrenildi. Tahliye tavsiyelerine neden olan risk derecesinin Japonya'nın 5 seviyeli ulusal afet derecelendirme sisteminde 4. sırayı ifade ettiğini belirten yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere dikkatli olma çağrısında bulundu. Tayfun vurmuştu Bu ayın başında Hagibis Tayfunu'nun vurduğu Japonya’da, tayfun nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Tayfunun getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle 72 bin evin sular altında kaldığını açıklayan Japonya Afet Yönetim Ajansı, 6 bin 500 evde ise ciddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı. Bugün şiddetli yağış alan Kanagawa ve Chiba eyaletleri, Hagibis Tayfunu'ndan en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.
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