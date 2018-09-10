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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Japonya Prensesi Akiko Mikasa Kırşehir'de

Japonya Prensesi Akiko Mikasa Kırşehir'de

- Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Kalehöyük kazı alanı ile Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve Kaman Kalehöyük Müzesi gezisinden görüntüler - Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çekimi - Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın Prenses Mikasa'ya hediye takdim etmesi - Prenses Akiko Mikasa, Japon Hükümeti'nin destek verdiği Kırşehir 'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazı alanı ile Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve Kaman Kalehöyük Müzesi'nde incelemelerde bulunduKIRŞEHİR (AA) - Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kırşehir 'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazı alanı, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve Kalehöhük Arkeoloji Müzesi'ni ziyareti etti.Akiko Mikasa'yı, ilçeye bağlı Çağırkan köyündeki enstitü girişinde Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Japon arkeologlar ve diğer yetkililer karşıladı.Japon Hükümeti'nce desteklenen Kaman Kalehöyük Kazı alanındaki çalışmaları basına kapalı olarak inceleyen Akiko Mikasa, daha sonra kazı alanından çıkarılan eserlerin bulunduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü gezdi.Burada, Enstitü Başkanı Japon arkeolog Sachihiro Omura'dan bilgi alan Prenses, daha sonra aynı kampüs alanı içindeki Japon Bahçesi'ne geçti. - Gelin damat hatıra fotoğrafı çektirdiJapon Bahçesi'ndeki gezisi sırasında buradaki öğrenciler, vatandaşlar ve gelin - damat ile hatıra fotoğraf çektiren Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kaman Arkeoloji Müzesi'ni de ziyaret ederek, kazı alanından çıkarılan ve burada sergilenen eserleri inceledi.Vali Akın, ziyaretin sonunda Prenses Akiko Mikasa'ya hediye takdim ederek, kendisini Kırşehir 'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hatıra Fotoğrafı Çekim Öğrenciler 

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