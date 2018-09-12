Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Beylerbeyi Sarayı'nı gezdi - İSTANBUL
- Beylerbeyi Sarayı - Japonya prensesinin Beylerbeyi Sarayı'nı gezmesi Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Beylerbeyi Sarayı'nı gezdiİSTANBUL (AA) - Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Beylerbeyi Sarayı'nı ziyaret etti.Akiko Mikasa, Beylerbeyi Sarayı'na gelişinde, Milli Saraylar Müzecilik Tanıtım Başkan Yardımcısı İlhan Kocaman ve Beylerbeyi Sarayı Müdürü Yasin Kütük tarafından karşılandı.Kendisi de sanat tarihi mezunu olan Mikasa, sarayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.Japonya Prensesi Akiko Mikasa'ya Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara da eşlik etti.