Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara’ya gitti



- Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye'yi ziyareti kapsamında geldiği İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından ziyaretin ikinci durağı olan Ankara’ya hareket etti. 9-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve Kırşehir’de bir dizi etkinliğe katılmak üzere bu sabaha karşı Tokyo’dan havalanan uçakla İstanbul’a gelen Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mabeyn Köşkü’nde kabul edilmişti. Basına kapalı olarak gerçekleşen bir buçuk saatlik görüşmenin ardından Japonya Prensesi Mikasa, daha sonra ziyaretinin ikinci durağı olan Ankara’ya gitti. Beraberindeki heyetle birlikte Ankaya’ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Prenses Akiko Mikasa, VİP girişinde Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından uğurlandı. Daha sonra Japonya Prensesi Mikasa, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla Ankara’ya hareket etti. 5 gün sürecek ziyaret kapsamında Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa’nın bazı etkinliklere katılacağı ve çeşitli ziyaretlerde bulanacağı öğrenildi. (FY- ÖY-

