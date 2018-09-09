Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara’ya gitti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara’ya gitti

Japonya Prensesinin araçtan inerek havalimanına girişi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL


- Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye'yi ziyareti kapsamında geldiği İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından ziyaretin ikinci durağı olan Ankara’ya hareket etti. 9-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve Kırşehir’de bir dizi etkinliğe katılmak üzere bu sabaha karşı Tokyo’dan havalanan uçakla İstanbul’a gelen Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mabeyn Köşkü’nde kabul edilmişti. Basına kapalı olarak gerçekleşen bir buçuk saatlik görüşmenin ardından Japonya Prensesi Mikasa, daha sonra ziyaretinin ikinci durağı olan Ankara’ya gitti. Beraberindeki heyetle birlikte Ankaya’ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Prenses Akiko Mikasa, VİP girişinde Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından uğurlandı. Daha sonra Japonya Prensesi Mikasa, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla Ankara’ya hareket etti. 5 gün sürecek ziyaret kapsamında Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa’nın bazı etkinliklere katılacağı ve çeşitli ziyaretlerde bulanacağı öğrenildi. (FY- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı