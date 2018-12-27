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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Japonya'nın Maraş Dondurması İle İmtihanı İzle

Japonya'nın Maraş Dondurması İle İmtihanı İzle

Dondurmacıdan kareler

İmtihan Hatıra Fotoğrafı Ziyaretçiler Başkent 

-Japonların ilgi ile izlemesi
-Japonların dondurmaları almaya çalışması
-Eğlenceli anlar
-Şef ile röportaj

( TOKYO ) - (ÖZEL) Japonya'nın Maraş dondurması ile imtihanı TOKYO

- Japonya'da Maraş dondurması satan ve sunduğu gösteri ile müşterilerine renkli anlar yaşatan Türk işletmesi, izleyenlerden büyük ilgi görüyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en turistik bölgelerinden Asakusa'da faaliyet gösteren bir Türk restoranı, caddeye kurduğu geleneksel Maraş dondurması standında Türk dondurmasını Japonlara ve bölgeyi ziyaret eden farklı milletlerden turistlere tanıtıyor. Türk Mutfağı Şefi Barış Demir'in dondurmayla yaptığı gösteri renkli görüntülerin yaşanmasına neden olurken, bölgeyi ziyaret edenler de gösteriyi ilgiyle karşılıyor. Kimi ziyaretçiler dondurma gösterisini telefonlarıyla görüntülerken, kimileri de Şef Barış Demir ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. 7 yıldır Japonya'da Türk Mutfağı Şefi olarak çalışan Barış Demir, yaptıkları gösterinin bölgeyi ziyaret eden herkes tarafından büyük ilgi ile karşılandığını söylüyor. Demir, "Dondurmayı alamadıkları zaman sinirleniyorlar, fakat daha sonra dondurmayı veriyoruz. Türk dondurmasını ve gösterimizi çok beğeniyorlar" şeklinde konuştu.
“Türk bayrağını gören geliyor” Aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını belirten Demir, Türkiye'ye yönelik ilgiyi, "Türkiye’mizin, dondurmamızın, kebabımızın tanıtımını yapıyoruz. Çok da seviliyoruz. Türkiye'yi, bayrağımızı görür görmez Türk diyerek kucak açıyorlar" sözleriyle ifade etti.

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