Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo, Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA
- Anıtkabir'den genel görünüm - Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo ve heyetin yürüyüşü - ziyareti - Yamaguçi Natsuo'nun mozoleye çelenk sunması - Saygı duruşu - Yamaguçi Natsuo'nun Anıtkbir Özel Defteri'ni imzalamasıJaponya Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Türkiye'de - Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.Beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Yamaguçi, daha sonra Misak - ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Yamaguçi'nin milletvekili heyetiyle cumaya kadar İstanbul'da da temaslarda bulunması bekleniyor.
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