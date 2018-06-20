Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı Video



- FİFA 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan ve Japonya’nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçındın ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi. FİFA 2018 Dünya Kupası kapsamında Rusya’nın Saransk şehrinde bulunan Mordovya stadyumunda oynanan ve Japonya’nın 1-0 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi. Maçın kazanılmasından sonra galibiyet sevincini bir kenara bırakan Japon taraftarlar, bulundukları tribünleri temizlemeye başladı.

Maçı Japonlarla beraber izleyen Kolombiya taraftarları ise Japonların bu davranışına çok şaşırarak, yaşananları videoya çekti. Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayıldı.

