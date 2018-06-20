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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı

Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı

japonların temizlik görüntüleri

( MOSKOVA )- Japon taraftarlar maçtan sonra tribünleri temizledi MOSKOVA

Sosyal Medya Irak 


- FİFA 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan ve Japonya’nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçındın ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi. FİFA 2018 Dünya Kupası kapsamında Rusya’nın Saransk şehrinde bulunan Mordovya stadyumunda oynanan ve Japonya’nın 1-0 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi. Maçın kazanılmasından sonra galibiyet sevincini bir kenara bırakan Japon taraftarlar, bulundukları tribünleri temizlemeye başladı.
Maçı Japonlarla beraber izleyen Kolombiya taraftarları ise Japonların bu davranışına çok şaşırarak, yaşananları videoya çekti. Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayıldı.
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