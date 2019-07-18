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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Japonya’daki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 25’e Yükseldi Haberi

- Japonya’daki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 25’e Yükseldi Haberi

Yangın görüntüleri

( KYOTO ) - Japonya’da yangın faciasında ölü sayısı 25’e yükseldi KYOTO

Hastane Akalan Yangın Faciası Benzin Animasyon 


- Japonya’da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Kyoto kentindeki ‘Kyoto Animation’ isimli animasyon stüdyosunda sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 5 saatte söndürüldü. Yangın faciasının ardından itfaiye ekiplerinin binadaki arama çalışmaları sürerken, polis tarafından yapılan son açıklamada ölü sayısının 12’ten 25’e yükseldiği belirtildi. Yaralanan 36 kişinin ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Polis, yangın sırasında binada çoğunluğu stüdyo çalışanı 70 kişinin bulunduğunu duyurdu. Saldırıyı itiraf etti Polis, kimliği belirsiz bir kişinin yerel saatle 10.30 sıralarında stüdyoya girerek etrafa benzin döktüğünün belirlendiğini açıkladı.
Polis tarafından yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis, 41 yaşındaki şüphelinin hastaneye götürüldüğü sırada yanıcı sıvıyı döktüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

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