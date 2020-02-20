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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Japonya’daki karantina gemisinden 2 kişi hayatını kaybetti İzle

- Japonya’daki karantina gemisinden 2 kişi hayatını kaybetti İzle

Yolcu gemisinden genel görüntüler

Hastane Karantina Kötü Haber Yolcu Gemisi Hükümet 

-Tahliye görüntüleri
-Detaylar

( TOKYO ) TOKYO

- Japonya’da daha önce karantina altına alınan yolcu gemisinden 2 kişinin, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece ülkede virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle 2 hafta süreyle karantinaya alınan Diamond Princess yolcu gemisinden tahliyelerin dün başlamasının ardından, bugün kötü haber geldi. Japonya hükümeti, daha önce gemideyken virüs taşıdığı tespit edilen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden yolcuların 87 yaşında bir erkek ve 84 yaşında bir kadın olduğu öğrenilirken, her iki kişinin de Japon olduğu açıklandı. İki yolcunun da daha önce kronik sağlık sorunlarının olduğu bildirildi.
Gemideki ilk can kayıpları olarak kayıtlara geçen vaka, ülkedeki korona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısını da 3'e çıkarttı. Karantina dün sona erdi Karantina sürecinin dün itibariyle sona erdiği gemide son olarak 79 kişide daha korona virüsüne rastlandığı açıklanmış, gemideki vaka sayısı 621'e yükselmişti. Son testlerde negatif sonuç veren yolcuların gemiden tahliyesinin cuma gününe kadar sürmesi beklenirken, birçok ülkenin de göndereceği uçaklarla vatandaşlarını tahliye edeceği bildirilmişti.
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