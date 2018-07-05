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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Japonya’da Şiddetli Yağışlar 1 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

- Japonya’da Şiddetli Yağışlar 1 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

sel sularu

Şiddetli Yağış Toprak Kayması Şiddetli Rüzgar 

-detay

( KYOTO ) - Japonya’da şiddetli yağışlar 1 kişinin ölümüne neden oldu KYOTO

- Japonya’da şiddetli yağışlar sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Japonya’nın Kyoto şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı selde bir kişi hayatını kaybetti. Hava durumu yetkililerinin “tarihi” olarak nitelendirdiği şiddetli yağışların Pazar gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yaklaşık 160 bin kişiye "bölgeyi boşaltın" uyarısında bulunuldu. “Hızlı tedbir alınması gerekiyor” ifadelerini kullanan Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi, toprak kayması ve şiddetli rüzgarın açabileceği olumsuzluklara karşı uyardı.
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