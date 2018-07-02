- Japonya'da Roket Fırlatıldıktan 6 Saniye Sonra Düştü



- Japonya'da Interstellar Teknolojileri şirketine ait MOMO-2 adlı roket, kalkıştan yalnızca 6 saniye sonra düştü. Japonya’nın yörüngeye gönderilecek ilk özel üretimi olan MOMO-2, fırlatıldıktan 6 saniye sonra yere düştü. Hokkaido Adası'ndaki Taiki kentinden fırlatılan 10 metre uzunluğundaki roketin alt kısmında bulunan motorun arızalanmasıyla kalkıştan hemen sonra yere düştüğü açıklandı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir patlama meydana geldi. Roket, uygun fiyatlı uzay uçuşları sağlamayı amaçlayan Japon şirketi Interstellar Teknolojileri tarafından geliştirilmişti. Şirketin Başkanı Takahiro Inagawa, başarısızlıktan dolayı özür diledi. Hokkaido makamları ise, Taiki'deki olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.



