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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Japonya’da Güvenlik Önlemleri Arttırıldı - 32 Bin Polis Görevde İzle

- Japonya’da Güvenlik Önlemleri Arttırıldı - 32 Bin Polis Görevde İzle

güvenlik kontrolleri

Polis Elektronik Kart Hükümet Kışla Basın Mensupları 

-şehirden detaylar

( OSAKA ) - Japonya’da güvenlik önlemleri arttırıldı- 32 bin polis görevde OSAKA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'nın Osaka şehrinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Güvenliği 32 bin polis sağlıyor. G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Japonya'nın Osaka şehrinde güvenlik önlemleri arttırıldı. 32 bin polisin görev yaptığı şehirde zirvenin yapılacağı alanda adeta kuş uçurtulmuyor. Konsolosluk, havaalanı, hükümet binaları gibi kritik yerlerde de güvenlik önlemleri üste seviyeye çıkarıldı. Şehrin çoğu bölgesinde çöp kutuları güvenlik riski nedeniyle kaldırılırken, kilitli dolaplar da G20 boyunca kullanılamayacak. Zirvenin gerçekleştirileceği Intex Kongre Merkezi’nde de yoğun güvenlik önlemleri var. Giriş çıkışlar isme özel fotoğraflı elektronik kartlarla sağlanıyor. Zirvedeki birçok alana basın mensuplarının dahil güvenlik nedeniyle erişimi bulunmuyor. Şehrin farklı bölgelerinde kurulan güvenlik noktalarında gerekli görüldüğü taktirde güvenlik kontrolleri yapılıyor.
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