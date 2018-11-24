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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Japonya’da görsel şölen - 500 bin led ışık kullanıldı İzle

- Japonya’da görsel şölen - 500 bin led ışık kullanıldı İzle

şovdan görüntüler

Işık Gösterisi Ziyaretçiler Başkent Festival Konsept 

-ışık şovları
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( TOKYO ) - Japonya’da görsel şölen- 500 bin led ışık kullanıldı TOKYO

- Japonya’nın başkenti Tokya’da her yıl düzenlenen ışık gösterisi bu yıl da izleyenlere görsel şölen yaşattı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da her yıl Kasım ayı itibari ile farklı noktalarda düzenlenen ışık gösterileri, bu yıl da ziyaretçilere kapılarını açtı. 1995 yılından bu yana her yıl farklı konseptlerle düzenlenen festival, bu sene "Evren" konseptinde izleyicilerle buluştu. Ücretsiz olması nedeniyle Tokyo'nun en popüler kış etkinliklerinden biri haline gelen görsel şov için binlerce izleyici, gece boyu etkinliğin düzenlendiği 2 bin metrekarelik meydanın etrafına akın etti. Çevre dostu olabilmesi için biyomaslardan üretilen ışıklar tek tek elle boyanıyor. Işıklar festival boyunca 2 hafta geceleri yanıyor. 500 bin led ışık Japonya'nın en büyük ışık şovlarından biri olan etkinlik için bu yıl 500 bin led ampul, 100 balon ve 450 bin sabun köpüğü kullanıldı. Her yıl Kasım'da ışıklandırılan ağaçlarla simge haline gelen bir diğer bölge Ebisu da yoğun ilgi gördü. 100 bin led ışık kullanılarak hazırlanan cadde, fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu.
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