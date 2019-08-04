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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Japonya'da Aşırı Sıcak Yeni Ölümlere Neden Oldu - 7 Kişi Öldü, Yetkililer Uyardı Haberi

- Japonya'da Aşırı Sıcak Yeni Ölümlere Neden Oldu - 7 Kişi Öldü, Yetkililer Uyardı Haberi

sokak detayları

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Bild Yanılma 

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( TOKYO ) - Japonya'da aşırı sıcak yeni ölümlere neden oldu- 7 kişi öldü, yetkililer uyardı TOKYO

- Japonya'da 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle hafta sonu boyunca en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, vatandaşları sıcağa karşı dikkatli olmaya çağırdı. Japonya'da yağışlı mevsimin geride kalmasıyla birlikte son 2 haftadır etkisini artıran aşırı sıcaklar, hafta sonunda 7 kişinin ölümüne neden oldu. Polis, cuma gününden bu yana, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini açıkladı.
Toyama şehrindeki bir otoparka park edilen araç içinde saatlerce kaldığı belirtilen bebeğin ölüm nedeni aşırı sıcak olarak belirlenirken, sıcak nedenli diğer ölüm vakalarının ise Nagasaki, Miyagi ve Tochigi bölgelerinden rapor edildiği öğrenildi. 38 dereceyi buldu Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta sonu boyunca görülen en yüksek sıcaklığın cumartesi günü Kyoto ve Kurume şehirlerinde 38 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi. Pazar günü Tokyo'da 34, Osaka'da ise 37 derecelik sıcaklıkların görüleceğini belirten yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, klimalı ortamlarda bulunmaları ve yeterli sıvı almaya özen göstermeleri konusunda uyardı. Hayatı kabusa çevirdi Japonya genelinde görülen aşırı sıcaklar, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaktan bunalan Japonlar, şemsiyeler ile güneşten korunmaya çalışırken, bazıları ise yelpazeler ya da pille çalışan fanlar ile serinlemeyi denedi. Mimi Tokawa (22), havaların aşırı sıcak olduğunu belirterek, "Sıcak dayanılmaz ve tehlikeli. Bu nedenle şemsiye olmadan dışarıya çıkmamaya özen gösteriyorum. Güneşin zararlarından şemsiye ile korunmaya çalışıyorum" dedi.
Shiori Okazaki (23) ise yağmur mevsiminin geride kalmasıyla birlikte sıcaklık değerlerinin aşırı arttığını belirtti.
Sıcaklar nedeniyle hayatın da zorlaştığını kaydeden Okazaki, "Aşırı sıcak nedeniyle hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor. Bu havalarda işe gitmek çok zor. Yalnızca havuz ya da denize girip serinlemek istiyorum" ifadelerini kullandı. Nana Sato (24) da aşırı sıcakların yaşamı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, “Klimaların olmadığı yerlerde durabilmek bile neredeyse imkânsız. Aşırı sıcak ve nem çok bunaltıcı” diye konuştu.
Birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Stephen Lymen (43) ise “Bu yaz aşırı sıcak geçiyor. Güneş çarpmasından ölenler oldu. İşe gitmek bile istemiyorum. Ne zaman yürüsem, bir şeyler içme ihtiyacı hissediyorum. İnsanlar dikkatli olmalı" dedi.

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