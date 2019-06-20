Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Japonya Büyükelçisi Miyajima Beypazarı'nda - ANKARA

Japonya Büyükelçisi Miyajima Beypazarı'nda - ANKARA

- Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın Belediye Başkanı TuncerKaplan'ı ziyareti - Yüksek Okul Ziyareti görüntüsü - Defile - Fidan Dikimi görüntüsü - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın açıklamasıJaponya Büyükelçisi Miyajima Beypazarı'ndaANKARA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Beypazarı ilçesinde çeşitli temaslarda bulunduBüyükelçi Miyajima, ilk olarak Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti. Kaplan, Büyükelçi Miyajima'ya ilçenin tarihi, turizmi, tarımı hakkında bilgi verdi.Miyajima, bir yılı aşkın süredir Türkiye'de bulunduğunu belirterek, Beypazarı'na ilk kez geldiğini, ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi.

Belediye Başkanı Kaplan, Miyajima'ya üzerinde Beypazarı evi bulunan tablo ile ilçenin simgelerinden gümüş kemer hediye etti.Japon Büyükelçi Miyajima, daha sonra kendisini ilçeye davet eden Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ile bir araya geldi.Yüksekokul ziyaretinde Miyajima, dokuma, cam boncuk, model ve tasarım, gümüş işleme ile ayakkabı tasarımı ve imalatı atölyelerini gezdi.Ziyarette, öğrenciler tarafından yüksekokulun atölye ve tezgahlarında dokunan kumaşlardan elde edilen ürünlerden oluşan Osmanlı ve Beypazarı giysileri defilesi sunuldu.Ziyaret anısına yüksekokulun bahçesine, Türk ve Japon ırkı kirazlar dikilerek can suları verildi.
Miyajima, Beypazarı Madensuyu fabrikasını da ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Niyazi Ercan'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. - "Çok güzel bir gezi oldu"Miyajima, yaptığı açıklamada, ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Beypazarı'nın merkezinde dolaşmaktan büyük mutluluk duydum. Öğrencilerin moda şovunu da izledim ve çok keyif aldım. Beypazarı'nın havucunun ününü duymuştum. Bugün havuç suyu içtim. Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Beypazarı'nın yeni yüzünü, tarihi yüzünü bir arada görme fırsatı bulduk. Anladığım kadarıyla Beypazarı'nda görmem gereken daha birçok yer var. En kısa zamanda tekrar ziyaret edeceğim. Bugün oluşan güzel hatıralarımı, Japonya'daki arkadaşlarıma ve Japon halkına önereceğim. Onlara buraları ve buradaki güzellikleri görmeleri için tavsiyelerim olacak." diye konuştu.

Fabrika Tarım Okul Ziyareti Öğrenciler Bulduk 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı