Japon yetkililer Zile’de incelemelerde bulundu

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( TOKAT ) TOKAT



- Japonya’nın Türkiye büyük elçiliğinde görevli Japon diplomat, proje kapsamında yenilemesi yapılan Büyük Kozluca okulunda incelemelerde bulundu. Tokat’ın Zile ilçesine gelen Japonya Büyükelçiliğinde görevli Diplomat Toshifumi Endo proje kapsamında yapılan okulda incelemede bulunmak için Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Büyük Kozluca köyüne geçtiler. Japonya’nın Türkiye büyükelçiliği desteği ile Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zile Belediyesi ortaklığında hazırlanan Büyük Kozluca İlk Okulu projesi tamamlanarak, proje kapsamında okul ve lojmanın yenilemesi yapıldı. Zile merkezden 35 km uzaklıkta olan okulda öğrenciler sağlanan imkanlar ile eğitimlerini en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Japon Büyükelçiliği olarak köy okuluna hibe vererek iyi bir şey yaptıklarını belirten Japon Diplomat Endo, “Gerçekten çok güzel bir okul olmuş. Bundan sonrada iyi muhafaza edilirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Japon Hükümeti olarak yerel projelere hibe kapsamında yaklaşık 140 ülkeye hibe veriyoruz. Türkiye’de her sene bu hibeyi yapıyoruz. Çok sayıda başvuru alıyoruz ve bunların içinden 5 proje seçiliyor. Bu şekilde Türkiye ve Japon dostluğunun daha da derinleşeceğine inanıyoruz.” derken Başkan Vidinel, “Japon Hükümetinin ülkeler arası iyi diyaloglar olması adına ortaya koyduğu proje kapsamında çağrıya çıktı ve Zile Kaymakamlığı, Zile Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak projesi ile bu çağrıya cevap verdik. Başvurularımızı yaptık. Sonuçta Büyük Kozluca İlkokulumuza Japon Hükümeti bakım onarım ve tamiratına destek verdiler. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum” şeklinde konuştu.

İncelemeler sonrası yetkililerle dalından vişne yiyen Diplomat köyden ayrıldı. (YEI-GF-Y)

