Japon liderden afetlere karşı işbirliği mesajı

-Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın konuşması

-Valilik defterinin imzalanması

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi Eskişehir’de- Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi;- "Doğal afeti önleme konusunda iki ülke arasında işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz" ESKİŞEHİR



- Japonya hükümetinin koalisyon ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberlerindeki heyet ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti. Genel Başkan Yamaguchi, "Türkiye'de depremler son günlerde gündeme geldi. Doğal afeti önleme konusunda iki ülke arasında işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Japonya hükümetinin koalisyon ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, bir takım görüşmeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliğinde Vali Özdemir Çakacak’ı ziyaret eden Genel Başkan Yamuguchi’ye Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberlerindeki yetkililer eşlik etti. Ziyarette Komeito Partisi Genel Başkanı Yamaguchi ve Vali Çakacak, valilik anı defterini imzaladılar. Ardından bir konuşma yapan Vali Özdemir Çakacak, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen yıl arttığını söyledi.



Vali Çakacak, "Japonya’da hükümet ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve değerli heyetini ilimizde ağırlamaktan, misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyor, değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Türk-Japon ilişkileri 1800'lü yılların sonunda başlamış ve geçmişten bugüne gelen dostluk çerçevesi üzerine oturmuş, karşılıklı çıkarlar ve saygı çerçevesinde devamlı büyüyen ve ivme kazanan bir ilişkimiz vardır. İki ülke üst düzey yöneticilerinin karşılıklı olarak yaptığı ziyaretlerden var olan ilişkilerimiz kültürel çerçevede ve ekonomik ilişkiler boyutunda her geçen yıl daha da artmaktadır. Japon ekonomisi dünyanın en büyük üçüncü ekonomisidir. Asya’nın en doğusundaki Japonya ile Avrupa’nın en batısında bulunan Türkiye arasında var olan bu dostane ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin bu tür ziyaretler ile çok daha artıp gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

"Doğal afeti önleme konusunda iki ülke arasında işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz"Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Nadsuo Yamaguchi, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın memleketi olan Eskişehir'i ziyaret etmelerini istediğini kaydetti.

Doğal afetleri önleme konusunda Türkiye ile işbirliği yapabileceklerine inandığını belirten Yamaguchi, "Son yıllarda Japonya Türkiye ilişkileri üst düzey ziyaretler vesilesiyle ekonomik ve kültürel anlamda gerçekten büyük bir ivme kazandı. Türkiye'yi 2003 yılında ziyaret ettim. O yıllar ile bugünü kıyasladığım zaman Türkiye'nin ekonomik durumunun o zamankinden daha görkemli bir şekilde geliştiğini fark ettim. Japonya'da doğal afetler her zaman gündeme gelmiştir. Türkiye'de de depremler son günlerde gündeme geldi. Doğal afeti önleme konusunda iki ülke arasında işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz. Olimpiyatların, spor ve turizm anlamında da karşılıklı ziyaretlerin daha da geliştireceğine inanıyoruz. Sanayi şehri olan Eskişehir'de fabrikaları ziyaret edeceğiz. Bunun sonuçlarını ise Japonya'daki dostlarımızla paylaşıp ikili ilişkilerin daha da genişlemesine katkıda bulunmak isteriz" diye konuştu.