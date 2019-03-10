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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Japon Kültürü Ankara'da tanıtıldı

Japon Kültürü Ankara'da tanıtıldı

Festivalden görüntüler

Youtube Yarış İşaret Dili Dans Gösterisi Festival 

-Dans gösterisi

( ANKARA ) ANKARA

- Türk ve Japon gençleri Türk-Japon Gençlik Festivali'nde bir alış vermiş merkezinde bir araya geldi. Festivalde gençler, Sho Gi ve Göz oyunlarını tanıttı, Japonca öğretip dans gösterisi yaptı. Manga sanatçısı Raku Ichikawa ve youtuber Anzujaarnu da onur konuğu olarak geldikleri festivalde gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ichikawa "Manga çizmeye nasıl başladınız?" sorusuna, ''Çocukluktan beri çiziyorum. Etrafımızda çok fazla manga çizimi oluyor. Üniversite üçüncü sınıfta yarışmaya katıldım, ödül kazandım. Bir editör bana yardımcı olmaya başladı.
Bir sene onunla çalıştım. Ondan sonra profesyonel oldum'' ifadelerini kullandı. "Türkiye'yi nasıl burdunuz?" sorusuna Ichikawa, ''Türkiye'ye üniversite zamanı tatil için gelmiştim. O zaman çok beğendim. Gelecek zamanda Türkiye'ye taşınmayı düşündüm'' şeklinde konuştu.
Festivalde, manga çizim yarışması, işaret dili gösterisi gibi etkinlikler düzenlenecek.
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