Japon hükümeti ile Türkiye işbirliğinde Suriyelilere yönelik istihdam projesi

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da Suriyelilerin istihdamına yönelik çalışma- Proje kapsamında 250 Türk ve Suriyeli'ye sertifikaları verildi ŞANLIURFA



- Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde, Japonya tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) yürütülen ‘Geçim Kaynaklarına Erişim Fırsatlarının ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Artırılması’ projesi kapsamında, Şanlıurfa'da istihdam programı düzenlendi.

Şanlıurfa’da Suriyelilerin istihdamına yönelik ‘Geçim Kaynaklarına Erişim Fırsatlarının ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Artırılması’ projesi kapsamında, bir otelde programı düzenlendi.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Japonya tarafından finanse edildi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) yürütülüyor. Projenin tanıtım ve sertifika dağıtım programına, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Japon Büyükelçisi Akiyo Miyajima, Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

“Şanlıurfa’da ortalama her yıl 17 bin Suriyeli bebek doğmaktadır” Toplantıda konuşan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, “Şanlıurfa nüfus itibari ile 2 milyonluk bir şehir. Yaş ortalaması itibari ile de 19.2 olarak Türkiye’nin en genç ili konumundadır. Var olan nüfusa yaklaşık 500 bin Suriyeli kardeşlerimizin de ilave edilmesiyle şehirde 2 buçuk milyon insan yaşamaktadır. Atalarımızın ve dinimizin bize verdiği güçle tam 7 yıldır Suriyeli kardeşlerimizi Urfa’mızda misafir ediyoruz. Mesele artık uyum probleminden çıktı. Artık Suriyeli kardeşimize sosyal uyum, iş fırsatları açısından daha yenilikçi projelere ihtiyaç var. Bu hususta şunu belirtmek isterim. Şanlıurfa’da ortalama her yıl 17 bin Suriyeli bebek doğmaktadır. Türk ve Suriyeli bebeklerle birlikte bu sayı yaklaşık 80 bini bulmaktadır. Dolaysıyla bizim okullara, hastanelere ve alt yapı yatırımlarına ihtiyacımız var. Çok şükür devletimiz bunların hepsinin altından kalkabilecek güç ve ferasete sahip fakat uluslararası örgütlerden de bu konu ile ilgili çalışmalar yürütmesini bekliyoruz. Artık kaynaklara ulaşım noktası ile ilgili, sisteme ulaşılma noktası gibi ya da acil yardım gibi temel ihtiyaçlardan ziyade işte Japon Hükümetinin de desteklemiş olduğu istihdama yönelik, iş bulmaya yönelik bizim 6 bilezik diye tabir ettiğimiz hayatın her döneminde kullanabilecek yeteneğe sahip Suriyeli yetiştirmek daha fazla önem arz etmektedir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, “Bugün günümüz Türkiye’sinde yaklaşık 3.9 milyon mülteci bulunmakta bunların üç buçuk milyonunu Suriyeli sığınmacı oluşturuyor. İstanbul'dan sonra en çok Suriyeli sığınmacının bulunduğu il Şanlıurfa’dır. Bu da büyük önem arz etme etmektedir. Bu süre zarfında bizim de yanımızda olan uluslararası camiaya, uluslararası kuruluşlara, Japon hükümetine ve diğer kurum kuruluşlara teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, teorik ve uygulamalı tarımsal mesleki eğitimlerini tamamlayan 250 Türk ve Suriyeliye sertifikalarını Japon ve Türk yetkililer takdim etti. Program, tarım sektöründeki istihdamlara yönelik oturumlarla sona erdi.