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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki: Marmara'da 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem olacak'

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki: Marmara'da 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem olacak'

-Öğrencilerden detay

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--Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'nın sunum yapması
--Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki ile rop
--Fırat Üniversitesi İnşaat Topluluğu (FİMU) Yönetim Kurulu Asil Üyesi Sena Dağhan'dan rop
--Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - Marmara'da 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem olacak"- Elazığ'da ‘Deprem Afetine Hazır Mıyız’ konferansına katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Marmara bölgesinde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklediklerini söyledi ELAZIĞ

- Elazığ'da konferansa katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Marmara bölgesinde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklediklerini söyledi Fırat Üniversitesi (FÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından 'Geleceği İnşa Edenler' sloganı ile ‘Deprem Afetine Hazır Mıyız’ konferansı düzenlendi.
FÜ İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu'nda yapılan konferansa, Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı.
Öğrenciler ile bir araya gelen Moriwaki, deprem, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bir sunum yaptı. Öğrencilerle sık sık şakalaşan Moriwaki, Türkiye-Japonya dostluğuna da değinerek, iki ülkenin benzer özelliklerini de anlattı. Konferansta, ‘Depreme karşı dayanıklı bina nasıl yapılır’ konusu üzerinde durduklarını belirten Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Türkiye’ye ilk 1990 yılında geldim. 28 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türk-Japon kültürü birbirine çok benziyor. Maalesef aynı olan ancak olumsuz ortak noktalarımızdan bir tanesi de, deprem. Depremlerde iki ülke çok acı çekiyor. Türkiye, deprem konusunda Japonya kadar eğitimli değil. Onun için ben de öğrencilere bu konuda eğitim veriyorum. Elazığ’da, özellikle kuzey Anadolu fay (KAF) hattının geçmesinden dolayı depreme karşı tehlikeli bir bölge. Bundan dolayı sağlam inşaat yapmak gerekir. Aslında, binanın temelini sağlam yaptıktan sonra çok ciddi problemler olmaz. Ben Elazığ’a ilk defa geliyorum. Yüksek yerden Harput’tan baktım. Görünüş olarak çok kötü görünmüyor. Ancak uzaktan değil de daha detaylı bakmak lazım”diye konuştu.
" 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem olacak" Marmara bölgesinde önümüzdeki 25 yıl içerisinde yüzde 60 oranla, 7.4 şiddetinde deprem beklediklerini vurgulayan Moriwaki, “Türkiye deprem bölgesidir. Özellikle Marmara ve İzmit bölgesi en tehlikeli iki bölge olarak görünüyor. Tahmini olarak 7.4 şiddetinde bir deprem olacak. Yani 17 Ağustos 1999 yılındaki İzmit (Gölcük) depremi büyüklüğünde deprem olacağını tahmin ediyoruz. Ancak biz buna hazır olursak, depremdeki hasarı yüzde 70’e kadar düşüyor. Onun için buna hazır olması lazım. Allah korusun, depremi bir daha yaşamayalım. Elazığ başta olmak üzere KAF hattı üzerinde bulanan illerde bayağı önce depremler oldu. Fay hattı üzerinde sıra sıra giderek en tehlikeli bölge olan Marmara bölgesine kaydı. Yaklaşık 50 sene sonra tekrar dönüş yaparak bu bölgede etkili olabilir. Ancak KAF hattı üzerinde bulunan bölgelerde yakın tarihte deprem beklemiyorum” ifadelerini kullandı. Elazığ’da, depreme karşı bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Fırat Üniversitesi İnşaat Kulübü (FİMU) Yönetim Kurulu Asil Üyesi Sena Dağhan, “Programımızın ana teması, ‘Depreme Hazır Mısınız’ . Türkiye, deprem üzerinden bakıldığında çok riskli bir bölge olarak dikkat çekiyor. Elazığ’da deprem riskinin yüksek olduğu önemli bir şehir. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar çok büyük depremler oldu. Bu depremlerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu konuda bir farkındalık için en önemli bilimlerden biri olan inşaat üzerine, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’yi davet ederek, öğrencilere bilgi aktarmak istedik. İnşaat Kulübü öğrencileri ile böyle bir girişime girmek istedik. Şuan kendisi üniversitemizde. Gayet güzel bir sunum ile arkadaşlarımıza faydalı bilgiler aktardı”şeklinde konuştu.
Konferansa, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
(RY-HİV-
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