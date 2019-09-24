Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

SAZLIK ALANA EKİLEN KENEVİRLERDEN GÖRÜNTÜ

( AMASYA ) AMASYA

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Ana Yasa Akalan 


- Amasya’nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Suluova İlçe Jandarma Komutanlığının Suluova ilçesi Hacıhayta Mahallesi'nde ortaklaşa yaptıkları uyuşturucu operasyonunda sazlık alana yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Şüpheli H.K., kenevir bitkisine bakım yapmak amacıyla geldiği sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Alanda 123 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 198 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı