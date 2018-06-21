Jandarmanın nefes kesen dolandırıcı operasyonu drone ile görüntülendi



- Yalova'da kendisini polis olarak tanıtıp 85 yaşındaki kadının 65 bin lirasını alan dolandırıcı jandarma'nın nefes kesen operasyonu ile yakalandı. Para dolu poşeti ağaçlık alandan alırken jandarmanın drone si ile havadan izlenen dolandırıcı nefes kesen operasyonla kıskıvrak yakalandı. O anlar havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru Beldesindeki Atakent mahallesinde ikamet eden 85 yaşındaki H.E.'yi cep telefonundan arayan bir kişi kendisini komiser olarak tanıtıp adının hırsızlık olayına karıştığını ve kimliğinin olay yerinde bulunduğu yalanıyla korkutup bir kaç gün arayla 65 bin lirasını dolandırdı. Olayın ardından H.E. ve yakınları Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri dolandıran şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Teknik ve fiziki takipte bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin Türkiye’de barınan yabancı şahıslar adına alınmış birden fazla farklı GSM hattı kullanarak dolandırıcılık yapan şebeke üyesi olduğunu belirledi. Yaşlı kadınla tekrar irtibata geçen dolandırıcı H.E.'den bankadan 50 bin lira daha çekip aynı yere bırakmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma özel ekibi seri numarası alınan 50 bin lirayı yaşlı kadına verip dolandırıcının istediği yere bıraktırdı. Tüm bunlar yaşanırken jandarmanın İnsansız Hava Aracı



'sı gökyüzünde kayıttaydı. Olay yerine beyaz bir otomobille gelen zanlı, yaşlı kadının parayı bıraktığı alana geldi. Para dolu poşeti alırken drone ile takip edilen zanlı bir anda etrafı sarılınca kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 35 yaşındaki dolandırıcı İ.G. emniyetteki sorgusunun ardından sevkedildiği adli mercilerce tutuklandı. Zanlının dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu cezaevinden yeni tahliye olduğu belirtildi. Operasyonda kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtan şebekenin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan zanlı ile irtibatlı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık ve benzeri suçlarla bağlantısı olan 5 ayrı şahsın kimlik ve fotoğraf bilgileri tespit edildi. Şanlıurfa’da görevli polis ve jandarma kuvvetleri ile irtibata geçen ekipler, şebeke elemanlarından olan bir şüpheliye de evine operasyon yaparak yakaladı. (UGR-

