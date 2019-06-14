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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarmanın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı

Jandarmanın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı

PROGRAMDAN DETAY GÖRÜNTÜLER

Eğitimli Köpek Jandarma Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde 

-JANDARMA KOMUTANI YÜKSEL YİĞİT'İN KONUŞMASI
-KÖPEKLERİN GÖSTERİLERİ

( NEVŞEHİR ) - JAKEM’in eğitimli köpeklerinin gösterileri nefesleri kesti NEVŞEHİR

- Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, jandarmanın, zorluklara boyun eğmeyen üstün vazife anlayışıyla Türkiye'nin gücü ve teminatı olduğunu söyledi.

Yiğit, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana, günlük yaşamın her anında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, yüksek moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaparak, ülkemizin gücü ve teminatı olmuştur" dedi.
JAKEM Komutanlığında düzenlenen program daha sonra merkezde eğitim alan köpeklerin, bomba ve uyuşturucu madde arama, asayiş, arama kurtarma gösterileri ile devam etti. Jandarmanın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlama programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler katıldı.

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