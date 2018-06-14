Jandarmanın kuruluşu helikopter, gösterisiyle kutlandı

-İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur’un konuşması

-Vali Tuncay Sonel’in konuşması

-Vali Sonel’in terörle mücadele başarı gösteren personele belge vermesi

-Başarılı personele belge verilmesi

-Müzik dinletisi

-Skorsky ve Cobraların gösterisi

-Köpeklerin gösterisi

-Tören geçidi

-Silah sergisinin gezilmesi



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli'de jandarmanın kuruluş yıldönümünde helikopterler gösteri yaptı. Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tören Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcısı Akın Zor, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, “Türk Milleti’nin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de teşkilatın 179. yıldönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında, “Yüce rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Çünkü zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Yeri geliyor yağmur altında sabahlara kadar günlerce bu memleket için bu vatan için bu topraklar için rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız için canınızı, kanınızı feda ediyorsunuz. Tüm jandarma mensuplarımızın bu özel ve güzel günlerini kutluyorum. Bu toprakları vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla, minnetle, özlemle, rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Sonel, konuşmasının ardından terörle mücadelede başarı gösteren askeri personele belge verilerek ödüllendirildi. Öğrencilerin müzik dinletisinin de yer aldığı kutlama programında Skorsky ve Cobra tipi helikopterlerin yaptığı gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı. Mayın, mühimmat, uyuşturucu köpeklerinin gösterisi ve tören geçidinden sonra silah sergisinin gezilmesiyle sone erdi.

