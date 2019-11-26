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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı

Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı

paylaşılan video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Yarış Keskin Nişancı Bild Kesk 


- Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması’nın Foça’da tamamlandığını bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara yapılan konuşmalara yer verildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Keskin Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça’da tamamlandı.”
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