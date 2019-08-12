Jandarmanın 'Kemerin ses getirsin' uygulamasına vatandaştan destek İzle

-jandarma trafik ekiplerinin araç kontrolü

-jandarma ekiplerinin sürücülere şeker ikramı

-kemerin ses getirsin broşür detayı

-vatandaşlardan Necla Öncü’nün jandarmaya şeker ikramı ve denetim

-sürücüler denetim genel detaylar



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde drone destekli trafik uygulamasına vatandaşlar destek verdi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini arttırdı. Jandarma ekipleri, denetimlerde sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarırken, bayram şekeri ile de vatandaşların bayramını da kutladı. Bayram tatili için Mardin’e gelen bir gurbetçi de yurt dışından getirdiği şekerleri görev başındaki Mehmetçiğe ikram ederek ekiplerle bayramlaştı. 24 saat aralıksız görev başında olan jandarma ekipleri, uygulama yapıp sürücülerin bayramını kutlarken, 'Hayatı korumak için kemerin ses getirsin' kampanyası hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Sürücüleri trafik kurallarına uyulması konusunda uyaran ekipler, trafik kemeri takmanın önemine değindi. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, denetimlerde durdukları sürücülere şeker ikramında bulunarak Kurban Bayramlarını kutladı. Mardin Valisi Mustafa Yaman denetimlerle ilgili sürücülerin acele etmeden kurallara uyarak ulaşım sağlamaları gerektiğini söyledi.



Vali Yaman, “İçişleri Bakanlığımızın ‘kemerin ses getirsin’ uygulaması ile ilimizde trafik denetimlerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın trafikte acele etmeden kurallara uyarak huzur içince bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz” dedi.

Jandarmanın trafik denetimlerinden memnuniyetlerini dile getiren sürücüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Mehmetçiğin drone'lu trafik kontrolünde kuralların vatandaşa aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Necla Öncü isimli gurbetçi, Mehmetçiğin ve yakınlarının bayramını kutlarken Almanya’dan beraberinde getirdiği şekerleri ekiplere ikram etti.

