Jandarmanın ‘Hızır' ve 'Huzur' timlerinden olaylara anında müdahale

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Hızır' ve ‘Huzur’ adında hizmet veren motosikletli timler, yol, okul bölgeleri ve sahillerde yaşanan olaylara anında müdahale ediyor. Kocaeli’de Jandarma İl Komutanlığı bünyesindeki motosikletli timler, trafik ve asayiş olaylarına hızlı müdahaleleri ile okul çevreleri, okul çevrelerinde ve yollarda güvenliği sağlıyor. Proje kapsamında yaşanan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve güvenliğin korunması amacı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kurulan ‘Hızır’ ve 'Huzur' timleri, göreve başladı.

Okul çevrelerinde, yollarda, sahil ve mesire alanları bölgelerinde güvenliğin sağlanması, trafik nedeni ile ulaşımın zorlaştığı bölgelerde olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla görev yapan timler, Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı bölgesinde bulunan bölgelerde güvenliğin üst seviyeye ulaşmasını sağlıyor. Ekipler, okul çevresinde şüpheli şahısların kimlik kontrollerini yaparak çocukların güvenliğini sağlıyor. Olaylara hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, suç olayların da azalmasını olanak tanıyor.



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