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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarmanın 180. yıl gururu

Jandarmanın 180. yıl gururu

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Şehit Şehit Yakınları Saygı Duruşu Akkale İstiklal 

-çelenk koyulması
-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü için Çanakkale Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.
Çanakkale İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alpaslan Baysal, şehit yakınları ve vatandaşların katılığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından törene katılanlara ikramlar yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlamaları gün boyu devam edecek.
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