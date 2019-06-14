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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarmanın 180'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Jandarmanın 180'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

HAVADAN CEKIMLER

Saygı Duruşu Komando Köpek Komando Birliği 

-ISTIKLAL MARSI
-ACIKLAMA
-DETAY
-GOSTERI

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sinop İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, burada yaptığı açıklamasında; “Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlen kararlılığındayız” dedi.
Altınbaş'ın konuşmasının ardından Jandarma Komutanlığına bağlı köpeklerin gösterisi devam ederken ardından komando birliği gösteri yaptı. Tören, askeri malzemelerin yer aldığı serginin gezilmesi ve ikram ile son buldu. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.

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