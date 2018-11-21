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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarmalar buldukları yaralı baykuşa sahip çıktı - HATAY

Jandarmalar buldukları yaralı baykuşa sahip çıktı - HATAY

- Jandarmalar buldukları yaralı baykuşa sahip çıktı - Yaralı boynuzlu baykuşunun jandarma tarafından yetkililere teslim edilişinden genel ve detay görüntü - Yaralı baykuştan genel ve detay görüntü - Yetkililerin yaralı baykuşu incelemesinden görüntüJandarmalar buldukları yaralı baykuşa sahip çıktıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi taraması sırasında yaralanmış halde boynuzlu baykuş bulundu.Amanos Dağları kırsalında arazi arama tarama çalışmalarını sürdüren İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, bölgede buldukları yaralı boynuzlu baykuşa sahip çıktı.Aktepe jandarma karakoluna getirilen yaralı baykuşa, askerler tarafından yemek ve su verildi.
Ekiplerin haber vermesi üzerine karakola gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı bulunan boynuzlu baykuşu teslim aldı.Görevliler, baykuşun Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne tedavi edileceğini, arından da doğal ortamına bırakılacağını belirtti.

Jandarma Karakolu Jandarma Jandarma Komutanlığı Tepe Jandarma Karakolu Bulduk 

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