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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Jandarmadan yılbaşı öncesi fuhuş operasyonu İzle

- Jandarmadan yılbaşı öncesi fuhuş operasyonu İzle

Operasyondan görüntüler

( İSTANBUL )- Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi- Bakıcı olmak için geldiler fuhşa zorlandılar İSTANBUL

Cinsel İstismar Yılbaşı Fuhuş Operasyonu Yabancı Kadın Sınır Dışı 


- İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri ilçesinde bulunan 2 otel ve 1 kafeye fuhuş operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların çocuk bakıcılığı yapma bahanesiyle Türkiye’ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri Silivri ilçesinde bulunan 2 otel ve 1 kafede yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 20 yabancı kadın ve işletme sahipleri ile birlikte mesul müdürü gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye’ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Söz konusu yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Otel müdürü aranıyormuş Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden A.D. ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen mekanların işletmecileri hakkında idari işlem uygulanarak söz konusu mekanlar kapatıldı. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi. (SÜ-ÖFA
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