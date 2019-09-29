Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı - GAZİANTEP Haberi

Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı - GAZİANTEP Haberi

- Yayla yolu, zırhlı araç geçişi, güzergahta tedbirler - Bayrak ve zırhlı araç üzerindeki silah - Araçla yaylaya çıkan sürücülerin jandarma tarafından durdurulması, jandarma tarafından kontroller ve uyarılmaları - Zırhlı araç içi görüntüleme yapan jandarma - Araç kontrolü ve uyarı yapılması - Bagaj kontrolü - Mahalleden görüntü, güvenlik güçlerince mahalle bakkalına bilgilendirme yapılması - Yayla yolunda zırhlı araç ve korucuların geçişiJandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı - Gaziantep 'in İslahiye ilçesi Huzurlu Yaylası'nda jandarma ekipleri, yaylacılara, sezon biterken yaylada yaşam malzemesi bırakmamaları uyarısında bulunduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda bulunan yaylacıları, yayla sezonu biterken yaylada yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan seferberlik kapsamında, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda, yaylacılar ile yaylaya günübirlik çıkan vatandaşların kimlik kontrolleri yaptı, araçları kontrol etti.Yaylaya çıkan vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, yaşam malzemesi bırakılmaması ve bırakanların tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.Uyarıda terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması vurgulandı.Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK'nın yaşamsal faaliyetlerinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı tedbirler de aldı.Ekipler, yayla yolundaki bakkal ile mahalle sakinlerini duyarlı olmaları hususunda bilgilendirdi.

Zırhlı Araç Güzergah Güvenlik Güçleri Mahalle Bakkalı Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı