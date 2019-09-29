Jandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı - GAZİANTEP Haberi
- Yayla yolu, zırhlı araç geçişi, güzergahta tedbirler - Bayrak ve zırhlı araç üzerindeki silah - Araçla yaylaya çıkan sürücülerin jandarma tarafından durdurulması, jandarma tarafından kontroller ve uyarılmaları - Zırhlı araç içi görüntüleme yapan jandarma - Araç kontrolü ve uyarı yapılması - Bagaj kontrolü - Mahalleden görüntü, güvenlik güçlerince mahalle bakkalına bilgilendirme yapılması - Yayla yolunda zırhlı araç ve korucuların geçişiJandarmadan yaylacılara yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı - Gaziantep 'in İslahiye ilçesi Huzurlu Yaylası'nda jandarma ekipleri, yaylacılara, sezon biterken yaylada yaşam malzemesi bırakmamaları uyarısında bulunduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda bulunan yaylacıları, yayla sezonu biterken yaylada yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan seferberlik kapsamında, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda, yaylacılar ile yaylaya günübirlik çıkan vatandaşların kimlik kontrolleri yaptı, araçları kontrol etti.Yaylaya çıkan vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, yaşam malzemesi bırakılmaması ve bırakanların tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.Uyarıda terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması vurgulandı.Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK'nın yaşamsal faaliyetlerinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı tedbirler de aldı.Ekipler, yayla yolundaki bakkal ile mahalle sakinlerini duyarlı olmaları hususunda bilgilendirdi.
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