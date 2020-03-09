Jandarmadan “uyuşturucuyla mücadele” eğitimi

- - öğrencilerden detay

- - jandarma personelinin öğrencileri uyuşturucu zararları hakkında bilgilendirmesi

- - sinevizyon gösterimi yapılması

- - uyuşturucu arama köpeği Caka gösterisi

- - genel detaylar



( MUŞ ) MUŞ



- Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerini “uyuşturucuyla mücadele” hakkında bilgilendirdi. Muş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının “Uyuşturucuyla Mücadele Ayı” ilan edilmesi dolayısıyla Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sabahattin Zaim Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelerek uyuşturucu madde ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Burada öğrencilere çeşitli bilgilendirmelerde bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir tarafından sinevizyon gösterimi yapıldı. Yapılan sunumların ardından uyuşturucu madde arama köpeği “Caka” desteği ile öğrenci ve personellere bir gösteri yapıldı. Konuyla ilgili Muş İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının ‘Uyuşturucuyla Mücadele Ayı’ ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencileri ve üniversite personeline yönelik olarak Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim faaliyeti icra edilmiştir. Ayrıca icra edilen eğitim faaliyetinde Caka isimli uyuşturucu madde arama Köpeği de öğrenci ve personele gösteri yapmıştır. Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığınca yürütülen strateji çerçevesinde ‘Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok’ sloganı ile yürütülecek eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” denildi. Program, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.



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