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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan uyuşturucu uygulaması - TEKİRDAĞ İzle

Jandarmadan uyuşturucu uygulaması - TEKİRDAĞ İzle

- Köpekle yapılan aramaJandarmadan uyuşturucu uygulaması - Uygulamada, aranan 20 kişi yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk bina ve araçlara yönelik uygulamada, aranan 20 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ile genelinde 80 ekip, 300 personel, 1 dedektör köpek ve drone destekli denetim yapıldı.Uygulama kapsamında, metruk bina ve araçlar kontrol edilirken, 8 bin 230 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, aranan 20 kişi yakalandı.Aramalarda, 3 tabanca, 4 bin 500 dolu makaron, 190 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken,18 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Dedektör Köpek Kaçak İçki 

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