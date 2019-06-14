Jandarmadan tütün kaçakçılığına büyük darbe

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( KAYSERİ ) - Doğu illerinden batıya sevk edilen 1,5 milyon TL değerinde 15 ton kaçak tütün ele geçirildi KAYSERİ



- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda doğu illerinden batı illerine kargo araçları ile sevk edilen piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde 15 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde önleyici çalışmalarda bulunan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kargo aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 15 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 12 şüpheli hakkında cezai işlem uygulanırken, tütünlere ise imha edilmek üzere el konuldu. Jandarma tarafından kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.



