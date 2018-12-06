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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe

Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe

Silahlardan görüntü

Uzunlu Piyade Kaçak Kurusıkı Tabanca Mermi 

-Mühimmat görüntüsü
-Silah yapımında kullanılan malzemeler
-Silah parçaları
-mermiler
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) -- İki ilçede eş zamanlı yapılan operasyonda 35 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi- Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bismil ve Çınar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yapılan 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda değişik markalarda 35 adet tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 05 Aralık 2018 Çarşamba günü Bismil ve Çınar ilçelerinde 5 ayrı adreste KOM Şube Müdürlüğü destekli icra edilen eş zamanlı adli arama faaliyeti neticesinde ele geçirilen silahlara el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 3 adet 9 milimetre çapında Retay marka, 1 adet Gümüşay Magnum marka, 13 adet 7.65 milimetre çapında Piertro Beretta marka, 8 adet 7.65 milimetre çapında Star Eibar-Espana marka, 8 adet 7.62 milimetre çapında Sıgsaver marka, 1 adet 7.65 milimetre çapında Lock Austria marka, 1 adet 7.65 milimetre çapında Browning marka olmak üzere toplam 35 adet tabanca, 5 adet Zoraki marka kurusıkı tabanca, 76 adet tabanca şarjörü, 403 adet 9 milimetre çapında fişek, 31 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 111 adet kapsül, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği el kundağı, 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği dipçiği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği sıfırlama aparatı, 9 adet ahşap tüfek dipçiği, 34 adet tabanca namlusu, 5 adet iğne ve tetik tertibatı, 2 adet mauser mekanizması, 7 adet tabanca namlu üst kapağı, 28 adet 150 santimetre uzunluğunda namlu yapımında kullanılan çelik boru ve çok sayıda silah imalat malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimatı uyarınca, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi. (İHA-AKK-Y)
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