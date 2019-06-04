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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarmadan şeker tadında bayram uygulaması

Jandarmadan şeker tadında bayram uygulaması

-sürücülere ve araçtakilere seker ve kolonya ikram edilmesi

Trafik Kuralları Şeker Tadında Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Kontrol Noktası 

--çocuklara oyuncak verilmesi
--sürücü karnesi ve broşür verilmesi
--jandarmanın sürücülerin bayramını kutlaması
--Sürücüler röp
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken çocuklara ise oyuncak hediye etti. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pertek yolu üzerinde bulunan Meşeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında bayram günü de çalışmasını sürdürdü. 24 saat aralıksız görev başında olan jandarma ekipleri hem uygulama yaptı hem de sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Denetledikleri araçlarda bulunan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram eden ekipler, çocuklara da oyuncak hediye etti. Sürücülere trafik kurallarını hatırlatan ve emniyet kemerinin önemine değinen jandarma ekipleri, araçta bulunan çocuklara trafik kuralları konusunda sürücüyü uyarmasını istedi. Denetim karnesi ve bilgilendirici broşürlerin verildiği uygulamada vatandaşlarda jandarma ekiplerinin bayramını kutladı. Böyle uygulamanın devamının gelmesini isteyen sürücü Ahmet Yücel, “Dönüşte de böyle uygulamaların olmasını temenni ediyoruz. Hızlı gelen kişileri yavaşlatmak için güzel bir uygulama” dedi.
Uygulamanın yararlı ve gerekli olduğunu belirten sürücü Doğukan Budak, jandarma ekiplerini bayramını kutladı. (MHŞ-CK-
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