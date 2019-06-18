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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarmadan sahte para operasyonu - İSTANBUL İzle

Jandarmadan sahte para operasyonu - İSTANBUL İzle

- Operasyondan detaylarJandarmadan sahte para operasyonu - Operasyonda sahte 750 bin dolar ile 76 bin lira ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda sahte 750 bin dolar ile 76 bin lira ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün sahte döviz ve Türk lirası basarak bunları ülke genelinde özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Jandarma ekipleri, Avrupa ve Anadolu yakalarında 4 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda suç örgütü lideri olduğu iddia edilen N.Y ile yardımcısı H.P sahte 500 bin dolarla B.T. ve I.İ. sahte 76 bin Türk lirasıyla B.İ ise turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet'te sahte 250 bin dolarla yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Yabancı Turist Akalan Dolar Suç Örgütü 

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