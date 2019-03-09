Jandarmadan sahte içki operasyonu

-Sahte içkilerden detay

-fOTO



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da sahte içki ürettiği tespit edilen 2 adrese Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Erzincan’ın Üzümlü İlçesine bağlı Bayırbağ köyünde 08 Mart 2019 Cuma günü yapılan operasyonda ilk olarak Bayırbağ köyündeki A.H. isimli şahsa ait evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette şişelenmiş 20,5 litre viski ve 13,5 litre votka ile 2 adet alkollü içki üretiminde kullanılan düzenek ile R.B isimli şahsa ait evde yapılan aramada ise 150 litre fermantasyon edilmiş viski, 15 litre satışa hazır pet şişelenmiş viski olmak üzere toplam 165 litre viski, 1 adet alkollü içki üretiminde kullanılan düzenek ve 5 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Olayın şüphelileri R.B. ve A.H. isimli şahıslar “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ve 2313 Sayılı Uyuşturucuların Murakabesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. (AA-AT)

