Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - SAKARYA
- Jandarmanın sağlık çalışanlarına alkışlı destek görüntüleriSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan jandarmalar, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz" diyerek bir süre sağlık çalışanlarını alkışladı.
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