Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmadan nefes kesen operasyon havadan görüntülendi İzle

Jandarmadan nefes kesen operasyon havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Irak 

-operasyondan görüntü
-detaylar

( BURSA )- Jandarma önce drone'la keşif yaptı, sonra da operasyon BURSA

- Bursa'da jandarma ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonunda bin kök kenevir ve 1 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi. Bursa İl jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma ekipleri Rüştüye Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı. Drone ile Ö.A. ve H.A. isimli şahsa ait ev, iş yeri ve eklentilerinde keşif yapıldı. Düzenlenen operasyonda drone ile havadan takip sağlanırken, jandarma köpeği Roket'te girilmedik yer bırakmadı. Yapılan operasyonda özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış yaklaşık bin kök kenevir, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkileri İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve raporlamalar yapıldıktan sonra imha edildi.
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı