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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan nefes kesen gösteri

Jandarmadan nefes kesen gösteri

Paylaşılan klip

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Efes 


- Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından nefes kesen görüntüler paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı nefes kesen görüntüler ortaya çıkardı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Onlar korku nedir bilmeyen, isimsiz kahramanlar!” denildi. Görüntülerde askerlerin yaptığı gösteriler yer aldı.
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