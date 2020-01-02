Jandarmadan nefes kesen gösteri

- Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından nefes kesen görüntüler paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı nefes kesen görüntüler ortaya çıkardı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Onlar korku nedir bilmeyen, isimsiz kahramanlar!” denildi. Görüntülerde askerlerin yaptığı gösteriler yer aldı.
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